Alloggio «Dolce Risveglio» di Agropoli, al via i laboratori inclusivi per disabili psichici: ecco quali

Alloggio «Dolce Risveglio» di Agropoli, al via i laboratori inclusivi per disabili psichici: ecco quali Saranno attivati due laboratori: uno di ceramica e decorazione e uno per la creazione di un agrumeto sociale