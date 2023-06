Agropoli, allarme furti a Moio: ancora colpi nella notte

Non si placa l’allarme furti a Moio e i residenti sono sul piede di guerra. Nella notte appena trascorsa i malviventi hanno tentato di mettere a segno un colpo di una abitazione nei pressi di una nota azienda agricola. Stando a quanto ricostruito dai militari avrebbero raggiunto la zona con un veicolo rubato, quindi avrebbero tentato di accedere nell’abitazione disabitata.

Scatta l’allarme, ladri in fuga

Entrato in funzione l’allarme i ladri si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne. I residenti della zona hanno contattato i carabinieri della compagnia di Agropoli, giunti sul posto con tre pattuglie. I militari hanno avviato le indagini ma senza riuscire ad individuare i malviventi.

Probabile che la stessa banda in fuga abbia successivamente rubato un’auto parcheggiata sempre in località Moio, una Fiat 500, con cui si sarebbero dati alla fuga. Lo scoperta di questo secondo furto è avvenuta questa mattina. Il proprietario, accortosi di quanto avvenuto, è andato in escandescenza. Necessario l’intervento di carabinieri e altri residenti per riportarlo alla calma.

La rabbia dei residenti

Questi sono soltanto gli ultimi furti avvenuti in località Moio e monta la rabbia da parte dei residenti che nelle scorse settimane avevano chiesto alle autorità locali e alla polizia municipale interventi per garantire maggiore sicurezza in zona, ottenendo ampie garanzie in tal senso.

Si attendono le telecamere di videosorveglianza; il monitoraggio con i droni, inoltre, non è stato ancora attivato e proprio dalla società che avrebbe dovuto effettuare il monitoraggio aereo del territorio garantiscono che i controlli sarebbero serviti per aiutare a stanare i malviventi.