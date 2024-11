Agropoli, al via la presentazione delle domande per i nonni civici. Si cercano 30 volontari

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha pubblicato un avviso pubblico per reperire 30 nonni civici per l’anno 2025. L’obiettivo è quello di dare particolare rilievo agli interventi riferiti al riconoscimento di una funzione attiva degli anziani nell’ambito della comunità territoriale con iniziative di interresse collettivo che consentono agli stessi divivere al contempo momenti di integrazione e di solidarietà.

Le attività

I servizi e le attività di integrazione sociale consistono nel coinvolgimento degli anziani in attività di ausilio ad alcuni servizi comunali come l’accoglienza e la sorveglianza presso il servizio uscierato comunale, il centro sociale polivalente, il parco pubblico “L. Bonifacio” e altri siti comunali.

Il Servizio “Nonni civici“ sarà attivo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ed è rivolto complessivamente a 30 anziani, impiegati con turnazioni di 4 ore al giorno per sei giorni a settimana (esclusi i festivi), come segue: i primi 15 in graduatoria nel primo semestre dell’anno, gli altri dal 16º al 30º posto in graduatoria nel secondo semestre. In caso di rinuncia e/o di impedimenti l’Ufficio provvederà allo scorrimento digraduatoria.

Le informazioni per partecipare

Per fare domanda bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Agropoli; sessantacinque anni di età; possesso di idoneità psicofisica all’effettuazione dei compiti indicati nel servizio; comprovata certificazione medica rilasciata dal medico di base che l’interessato dovrà esibire all’atto della presentazione della domanda.

Gli interessati dovranno presentare il modello di domanda – consultabile presso il sito istituzionale dell’Ente – compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione richiesta, al Comune di Agropoli, Ufficio Protocollo, con consegna a mano o mediante trasmissione dell’intera documentazione richiesta all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it, con oggetto “Avviso Pubblico Nonni civici – Annualità 2025”. C’è tempo fino alle ore 12.00 del 5 dicembre per presentare la domanda.