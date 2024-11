Agropoli: presentato il libro di Dario Vassallo “Il Vento tra le mani. Vita politica del Sindaco pescatore”

“Il vento tra le mani. Vita politica del Sindaco Pescatore”, è questo il titolo del libro presentato da Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore, presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli, sabato 16 novembre.

L’ultimo lavoro di Dario Vassallo, assume, ora, un significato maggiore dopo la svolta sul caso dell’omicidio del sindaco pescatore a 14 anni dalla morte, un libro che vuole essere un modo per mantenere viva la memoria dell’amministratore che si è battuto nella lotta contro la criminalità. Attraverso le parole del fratello, il libro traccia il percorso umano e politico di Angelo. La narrazione si sviluppa dagli anni Cinquanta, descrivendo la crescita personale e professionale di Angelo.

Il libro dedica ampio spazio anche all’analisi del delitto avvenuto il 5 settembre 2010. Attraverso un’indagine dettagliata, Dario Vassallo ricostruisce gli eventi, svelando le complicità e i silenzi che hanno accompagnato il tragico epilogo della vita del Sindaco Pescatore.

“Non mi aspettavo così tanta partecipazione dopo gli ultimi sviluppi, mi sono state rivolte parole di vicinanza da ogni parte di Italia, ho ricevuto telefonate, oltre che da esponenti politici locali e nazionali, anche da personaggi del mondo dello spettacolo come Rocco Papaleo, Fiorello e l’attore Ettore Bassi, sono grato a tutti coloro che in questi 14 anni non mi hanno lasciato solo in questa battaglia”, queste le parole di Dario Vassallo nel corso della presentazione.