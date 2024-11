Agropoli, Dario Vassallo presenta il libro “Il vento tra le mani, vita politica del Sindaco pescatore”: ecco quando

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore è lieta di annunciare un ciclo di presentazioni del libro “Il vento tra le mani. Vita politica del Sindaco Pescatore”, scritto da Dario Vassallo, fratello del Sindaco Pescatore, Angelo Vassallo. Il volume rappresenta un racconto toccante e approfondito della vita di Angelo, sindaco di Pollica, il cui impegno per la legalità e la tutela del territorio ha segnato una “Rivoluzione” nel Cilento, fino al tragico epilogo dell’omicidio avvenuto nel 2010.

Gli appuntamenti

Le tappe delle presentazioni del libro includono: Sabato 16 Novembre, ore 10:30 a Salerno presso la Libreria Imagine’s Book, Corso Garibaldi, moderano: Andrea Pellegrino (Direttore di L’Ora e Cronache della Sera) e Barbara Landi (giornalista Il Mattino) interviene l’autore: Dario Vassallo. Sabato 16 Novembre, ore 16:00 ad Agropoli presso l’Aula Consiliare del Comune, moderano: Arturo Calabrese, direttore del mensile “La Felce” allegato del quotidiano “Le Cronache”, e Barbara Landi, intervengono: l’autore Dario Vassallo e Gerardo Spira (segretario di Angelo Vassallo). Tra gli organizzatori, l’associazione culturale e politica “Ogliastro Futura”. Domenica 17 Novembre, ore 10:00 a Battipaglia presso la sede del Movimento 5 Stelle, Via Primo Baratta 13, interviene l’autore: Dario Vassallo.

Il libro

Il vento tra le mani” non è solo una biografia, ma anche una denuncia delle collusioni e delle dinamiche di potere che avrebbero contribuito all’omicidio del Sindaco Pescatore. Il testo racconta la crescita politica di Angelo Vassallo e il suo coraggio nel combattere la criminalità organizzata, portando alla luce verità scomode e opponendosi agli interessi economici che minacciavano la sua terra. La recente svolta nelle indagini sull’omicidio, con l’arresto di quattro persone, tra cui un alto ufficiale dei Carabinieri, riaccende la speranza di giustizia e rafforza l’impegno della famiglia e della Fondazione a mantenere viva la memoria di Angelo. Angelo Vassallo è stato un sindaco amato e rispettato per il suo impegno verso la comunità e per il suo spirito di servizio.

Il libro di Dario Vassallo offre un ritratto sincero e commovente di un uomo che ha dedicato la sua vita al bene comune, sfidando la corruzione e i poteri forti che lo ostacolavano. La sua storia rappresenta un faro di speranza per tutti coloro che credono nella giustizia e nella trasparenza. Queste presentazioni rappresentano un’occasione per ricordare l’uomo e il sindaco che è stato Angelo Vassallo, e per rinnovare la richiesta di verità e giustizia sul suo omicidio. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore continua a lavorare affinché il sacrificio di Angelo non sia stato vano, mantenendo alta l’attenzione su un caso che rappresenta una ferita ancora aperta per il nostro Paese.