Cilento

Agropoli, al via il restyling dello stadio “Gianfranco Torre”: entrano nel vivo i lavori

Entrano nel vivo i lavori all'impianto sportivo "Gianfranco Torre" di Agropoli: nuovo manto sintetico e spogliatoi per l'omologazione in Eccellenza

Di: Alessandro Pippa
Agropoli, al via il restyling dello stadio “Gianfranco Torre”: entrano nel vivo i lavori

Sono entrati nel vivo i lavori di ammodernamento dell’impianto sportivo “Gianfranco Torre di Agropoli. Un intervento atteso da tempo dalla comunità locale, mirato a trasformare radicalmente la struttura per adeguarla ai più recenti standard tecnici e normativi. Il restyling si è reso necessario a causa dell’usura del vecchio manto erboso, logorato da un utilizzo continuo nel corso degli anni.

Rimozione del manto sintetico e rifacimento degli spogliatoi

Il progetto di riqualificazione prevede una serie di opere fondamentali. Tra le principali figurano la sostituzione del terreno di gioco e il completo rifacimento degli spogliatoi, interventi già avviati prima della pausa estiva del cantiere. In questi giorni le maestranze hanno iniziato le operazioni di rimozione del vecchio manto sintetico.

Obiettivo Eccellenza e la risposta all’emergenza logistica cittadina

L’obiettivo primario dei lavori, la cui conclusione è ipotizzata già per il mese di ottobre, è garantire l’omologazione della struttura per le gare del campionato di Eccellenza. L’intervento risponde a un’esigenza logistica concreta: con lo stadio “Guariglia” in erba naturale riservato esclusivamente alle partite ufficiali, le scuole calcio e le formazioni dilettantistiche locali dispongono attualmente del solo campo “Polito” in località Mattine.

La capienza di quest’ultimo è risultata insufficiente a soddisfare le richieste delle società sportive, scatenando polemiche sul calendario d’uso redatto dagli uffici comunali. La riapertura del “Torre” si conferma quindi un tassello fondamentale per lo sport cittadino.

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