Campo Torre, nuovo intervento di restyling. Il progetto

Un progetto per l’adeguamento dello stadio Gianfranco Torre. Questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, che punta in particolare ad adeguare i locali spogliatoi.

Campo Torre, i lavori

Il campo Torre si trova all’interno del perimetro delll’impianto sportivo “Guariglia”, ha spogliatoi ormai inadeguati che richiedono importanti interventi per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento.

L’Ente ha previsto opere per circa 60mila euro. Di questi circa 50mila saranno per i lavori mentre la parte restante è relativa alle spese a dispsozione dell’Ente.

Gli altri interventi

Già lo scorso anno il campo Gianfranco Torre fu oggetto di lavori di restyling che intereserano la recinzione e il manto erboso in erba sintetica.

Inaugurato il 21 settembre 2008 da allora il campo non aveva subito opere di manutenzione. Queste negli ultimi anni si erano rese necessarie ed erano fortemente richieste dalle società sportive locali: il continuo utilizzo, per gare e allenamenti, aveva infatti portato all’usura del terreno di gioco in erba sintetica.

Questa struttura è dedicata a Gianfranco Torre, giovane promessa del calcio agropolese che giocava nella Salernitana, scomparso in un tragico incidente stradale.