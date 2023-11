Agropoli, al via il montaggio della luminarie natalizie

Questa notte è iniziato ad Agropoli il montaggio delle luminarie natalizie da parte della ditta incaricata. Da via De Gasperi si passerà a viale Risorgimento per poi interessare le principali vie, piazze e luoghi caratteristici della città. L’accensione è in programma il 1 dicembre nel centro e nelle zone in cui tali installazioni saranno completate.

“Luci e colori – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – che quest’anno avranno un taglio più elegante, con installazioni più ricche, un albero di 18 metri in Piazza Vittorio Veneto e altri particolari che regaleranno una magica atmosfera natalizia in città dove saranno numerose le iniziative in programma per tutto il periodo natalizio, le quali verranno svelate a breve”.

Gli appuntamenti

“Eventi – sottolinea – come quello del Capodanno in piazza, la “Casa di Babbo Natale, il giardino incantato” nella nuova location del Parco pubblico, tradizionali rievocazioni nel centro storico e numerosi altri ancora che attireranno ad Agropoli migliaia di turisti e visitatori. Tra le novità di quest’anno – conclude – è prevista anche l’attivazione di una navetta nel periodo clou delle festività, sulla scia dell’ottimo gradimento riscontrato nel periodo estivo. Due gli itinerari previsti con corse dalle periferie e dalla stazione ferroviaria verso il centro e i principali luoghi di attrazione turistica”.