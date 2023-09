Agropoli: al via i lavori di rifacimento asfalto in via Mazzini

Hanno preso il via questa mattina i programmati lavori di manutenzione stradale in via Mazzini ad Agropoli, consistenti nella messa in opera di asfalto stampato.

I lavori: il progetto

La scelta dell’asfalto stampato nasce allo scopo di trasformare la pavimentazione urbana carrabile di via Mazzini, rendendola gradevole dal punto di vista dell’estetica e del design urbano, attraverso l’uso di materiali sicuri e durevoli, in grado di aumentare la durata, garantire la sicurezza stradale e permettere tempi di applicazione e di manutenzione più brevi rispetto all’asfalto tradizionale.

Il lavoro rientra nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento arredo urbano di via Mazzini, predisposti dal geom. Sergio Lauriana, responsabile dall’area Lavori Pubblici e Manutenzione, approvati con DGC n. n. 167 del 22/03/2023 e finanziati dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

Le dichiarazioni

“Via Mazzini è una delle principali arterie del centro cittadino, di collegamento con Piazza delle Mercanzie e il porto. Abbiamo scelto di adottare una nuova tipologia di asfalto, più gradevole alla vista, che combina estetica e funzionalità” è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.