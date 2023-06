Dissesto idrogeologico: al via la messa in sicurezza di due ampie aree nel comune di Caggiano

Ammontano a circa 600 mila euro i fondi relativi al finanziamento concesso al comune di Caggiano, Ministero dell’Interno (Legge 104 del 27.12.2019) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per tutti gli interventi necessari a far fronte al dissesto idrogeologico. Ed infatti, si è tenuto nelle scorse ore, un sopralluogo con i tecnici incaricati della progettazione definitiva-esecutiva della messa in sicurezza di due ampie aree del territorio comunale: in località “Mattina – Pertosillo” e in località “Pietra Grossa- Pastino”, entrambe, appunto interessate da interventi di messa in sicurezza ai fini del dissesto idrogeologico.

Le parole dell’amministrazione comunale

“Nei mesi scorsi – spiega una nota del Comune di Caggiano – sono stati effettuati numerose indagini geologiche e geognostiche, utilizzando anche avanzati droni gpr, a supporto della progettazione che dovrà essere consegnata entro il 30 luglio. Il finanziamento prevede uno stanziamento 600 mila euro. Si tratta di risorse importanti ai fini della messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico, fondamentali e propedeutiche per ricevere i finanziamenti dei lavori”.

Gli interventi, insomma, assumono importante rilievo per garantire la sicurezza di due aree del territorio caggianese. I fondi del governo sono provvidenziali per risolvere criticità che con le sole risorse del Comune non si sarebbero potute affrontare.