Miglioramento dell’arredo urbano: Comune punta a lavori per 3mln di euro, il progetto ad Ogliastro Cilento

Un progetto per il miglioramento dell’arredo urbano nel territorio del comune di Ogliastro Cilento. Probabilmente uno degli ultimi atti posti in essere dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Apolito, dimissionario.

Gli interventi in programma

Tant’è che in giunta, per dare il via libera all’approvazione del progetto erano presenti soltanto il vicesindaco Michele Apolito e l’assessore Debora Longo. L’obiettivo è garantire opere di riqualificazione di alcune aree del paese. Nello specifico si punta al completamento di via Molaro – Santa Caterina – San Leonardo, Piazza Europa – Belvedere – Via dei Mille, piazza San Giovanni ad Eredita.

Lavori di valorizzazione dell’arredo urbano: l’iter

L’iter progettuale è giunto al termine. Il primo passo fu compiuto la scorsa quando venne appunto affidato l’incarico di terminare la progettazione delle opere. L’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento punta a lavori per quasi 3,1 milioni di euro.

Un importo notevole: gran parte della cifra, circa 2,5 milioni di euro, andranno per i lavori; la parte restante è rappresentata dai fondi a disposizione della stazione appaltante. I lavori potranno garantire la sistemazione di alcune aree del territorio che necessitano di importanti interventi di messa in sicurezza.