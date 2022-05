Torchiara: lavori di adeguamento ed arredo urbano della villa comunale

Il Comune di Torchiara, guidato dal Sindaco Massimo Farro, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento ed arredo urbano della villa comunale di Torchiara”; nell’importo complessivo pari a € 50.000,00.

Interventi alla villa comunale con i fondi del Ministero

Gli interventi in programma trovano copertura finanziaria con i fondi ministeriali del D.L. Crescita n.34 del 30/04/2019, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il Decreto in questione assegna contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell‘efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2022; in misura differenziata sulla base della popolazione, dove per il Comune di Torchiara ovvero per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevede un contributo pari ad € 50.000,00. I contributi statali sono stati previsti per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 ed assegnati ai comuni.

Torchiara intende destinare quindi le risorse del Ministero dell’Interno per interventi finalizzati a garantire idonei interventi di sviluppo territoriale sostenibile; per adeguamento ed arredo urbano del patrimonio comunale di Torchiara.