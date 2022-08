Manutenzione straordinaria dell’arredo urbano: ecco il progetto del Comune di Ottati

OTTATI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elio Guadagno, ha approvato il progetto per interventi di manutenzione straordinaria e di arredo urbano, sul territorio comunale.

Fondi dal Ministero per la manutenzione straordinaria del territorio comunale di Ottati: ecco il progetto

Il progetto dei lavori, rientra nel piano previsto dal Ministero dell’interno che garantisce l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni per il 2023.

Il Comune di Ottati, è risultato beneficiario di un contributo pari a € 10.000,00 per l’anno in corso e € 5.000,00 per il 2023. I Comuni, possono finanziare uno o più interventi di manutenzione delle strade comunali, a condizione che gli stessi, non siano già finanziati da altri soggetti.

Il commento

“Una serie di interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del territorio comunale, è questa l’intenzione della nostra amministrazione– così fanno sapere da palazzo di città– risultano fondamentali i contributi concessi dal Ministero, che fanno si che possano realizzarsi progettualità importanti, che viaggiano nell’ottica della rigenerazione urbana, migliorando, così, la qualità della vita dei nostri cittadini”.