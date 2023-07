Agropoli. Affidati all’associazione Lume beni sottratti alla criminalità

La giunta di Agropoli ha deliberato per l’affidamento all’associazione Lume di beni confiscati alla criminalità organizzata per uso sociale. Tra questi uno è un immobile sito a piano terra in via Moio. L’edificio comprende anche una piccola corte esterna. L’obiettivo dell’assegnazione è quello di combattere la disoccupazione, andando a sottrarre linfa alla criminalità, che troppo spesso rimpingua le proprie fila approfittando dello stato di bisogno delle fasce più deboli della popolazione.

La scelta dell’associazione

L’associazione Lume aveva presentato richiesta al comune di Agropoli per un edificio da adibire a laboratorio per i ragazzi diversamente abili. Il comune di Agropoli aveva destinato all’associazione il centro Visite di Trentova, il quale non è più disponibile. La scelta di Lume è stata detta dal grande impegno che i suoi soci hanno destinato a nobili attività di tutela per i portatori di disabilità, tra cui cui una giornata di onoterapia per i più piccoli. Continua in tal senso il grande impegno in materia della giunta guidata dal sindaco Mutalipassi.

L’associazione Lume

L’associazione Lume è formata da un gruppo di genitori, che si sono attivati per promuovere attività di socializzazione e aggregazione, per giovani che rischiano di restarne esclusi. Sono variegate le attività e i laboratori proposti dall’associazione.

Ci sono laboratori di pittura, di riciclo e di cucina. Grande attenzione anche per la pet terapy. Infatti, il contatto e la socializzazione con animali con l’instaurazione di un rapporto di reciproco rispetto può favorire il miglioramento di varie difficoltà nelle relazioni sociali.