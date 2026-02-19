Ad Agropoli prende il via il progetto “La Stessa Voglia Di Vincere”

Si è svolta presso l’Aula Consiliare “A. Di Filippo” del comune di Agropoli la presentazione del progetto di sport e inclusione “Con la stessa voglia di vincere”, iniziativa che consentirà ad adulti e ragazzi con disabilità di praticare sport gratuitamente, seguiti da tutor specializzati.

Gli interventi

All’incontro hanno preso parte il Presidente dell’ASD Atletica Agropoli, Angelo Palmieri, il Sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, Lucio Itri, co-founder e socio di Bitdrome, e l’Assessore allo Sport del Comune di Agropoli, Giuseppe Cammarota. Ad aprire la presentazione è stato Angelo Palmieri, che ha raccontato di un progetto coltivato per anni e oggi diventato realtà grazie alla collaborazione con Bitdrome, digital company fortemente radicata nel territorio che lavora con realtà di primo piano in Italia e in Europa.

Le dichiarazioni

“Oggi siamo qui ad annunciare non solo una collaborazione, ma l’inizio di un percorso che siamo certi porterà grandi soddisfazioni. Farlo qui, oggi, è davvero emozionante”. “Come Bitdrome siamo pronti a fare la nostra parte nella realizzazione di questo progetto e crediamo che ci siano tutti i presupposti affinché si possano raggiungere risultati importanti”, ha dichiarato Lucio Itri.



“Realtà come l’Atletica Agropoli e Bitdrome rappresentano eccellenze del nostro territorio”, ha sottolineato l’Assessore allo Sport Giuseppe Cammarota. “Sono felice di essere presente alla presentazione di un’iniziativa che ribadisce come lo sport debba essere davvero per tutti”.



A concludere gli interventi è stato il Sindaco Roberto Antonio Mutalipassi: “Permettere anche a chi vive condizioni di fragilità, sia fisiche sia economiche, di praticare sport è un segnale di grande civiltà. Come Amministrazione comunale saremo sempre al fianco di progetti di questo valore e, conoscendo le realtà coinvolte, sono certo che questo sia solo un punto di partenza”.

Le info utili

Per associazioni e famiglie interessate è possibile contattare l’ASD Atletica Agropoli all’indirizzo email atletica.agropoli@gmail.com Sarà messo a disposizione un modulo digitale di iscrizione e saranno comunicati i giorni e gli orari degli allenamenti.