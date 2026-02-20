Educare alla vita: i giovani del Liceo Gatto di Agropoli tracciano “La giusta strada” sulla sicurezza stradale

Sabato 21 Febbraio 2026, alle ore 10.00, presso l’auditorium del Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli, in via Fiamme Gialle, si terrà l’incontro conclusivo del progetto “La giusta strada”, un percorso educativo e formativo che ha coinvolto gli studenti e le studentesse delle classi quarte dei vari indirizzi del Liceo, docenti, esperti di sicurezza stradale, psicologi, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle Istituzioni.

Un progetto della Provincia

Il progetto, promosso dalla Provincia di Salerno e finanziato dall’Unione Province d’Italia nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Mobilità sicura”, ha perseguito l’obiettivo dicostruire insieme ai giovani una cultura della responsabilità e della sicurezza sulle strade, attraverso attività di sensibilizzazione riguardo ai pericoli della strada e, in particolare, all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti durante la guida.

Nel percorso formativo, studenti e studentesse hanno maturato comportamenti consapevoli e responsabili alla guida di veicoli.

L’evento

L’evento, gestito dagli alunni stessi, proporrà interviste, dibattiti e testimonianze sul tema della sicurezza stradale nonché la visione dei prodotti realizzati dagli studenti nel corso del progetto e frutto di un’appassionata attività laboratoriale di approfondimento, rielaborazione, documentazione.

Interverranno esperti e rappresentanti delle Istituzioni locali e provinciali che dialogheranno con gli alunni nella consapevolezza che questo incontro non rappresenta l’epilogo ma, al contrario, vuole essere uno stimolo a continuare lungo “la giusta strada”, per poi lasciare un segno concreto nel cammino formativo degli studenti e nella vita dell’intera comunità scolastica. Perché educare alla sicurezza significa educare alla vita.