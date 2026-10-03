Acqua non conforme in tre fontane a Sassano: scatta lo stop precauzionale

L’amministrazione comunale di Sassano ha avviato una serie di verifiche tecniche sulla qualità delle risorse idriche presenti sul territorio comunale, concentrando l’attenzione su tre specifici punti di erogazione continua non collegati alla rete idrica principale: la fontanella di corso Umberto, la Fontana del Carpino e la fontana di via Diaz. Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni prelevati hanno fatto emergere alcune non conformità rispetto ai parametri standard stabiliti per il consumo umano, rendendo necessari interventi mirati di verifica e sanificazione.

Le misure precauzionali e i prossimi interventi

In attesa di completare gli approfondimenti tecnici e di effettuare nuovi campionamenti di controllo, l’amministrazione ha disposto in via precauzionale il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per fini alimentari. Viene quindi raccomandato alla cittadinanza di non bere, cucinare o lavare alimenti utilizzando l’acqua proveniente da queste tre postazioni fino a nuova comunicazione ufficiale. I tecnici del comune di Sassano, in collaborazione con i soggetti competenti, lavoreranno per individuare l’origine delle criticità, procedere alla sanificazione degli impianti e ripristinare le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria.

Trasparenza e pubblicazione dei dati analitici

Per garantire la massima trasparenza amministrativa nei confronti della comunità, l’ente ha deciso di pubblicare integralmente i rapporti di analisi chimica e microbiologica. L’amministrazione continuerà a monitorare la situazione e a informare regolarmente i cittadini sull’evoluzione degli interventi di bonifica e sugli esiti dei futuri test di laboratorio, ribadendo che la cura del territorio e la tutela