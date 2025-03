Accordo tra ASI e Comune di Salerno per la realizzazione di un polo fieristico | VIDEO

Siglato questa mattina l’accordo tra il Comune di Salerno e il Consorzio ASI Salerno per la realizzazione del Polo Fieristico di Salerno, alla presenza, tra gli altri, dell’onorevole Piero De Luca.

Il progetto

L’infrastruttura, che dovrebbe essere realizzata con un co finanziamento ASI, che ne curerà anche la progettazione e che sorgerà nell’area del Centro Agroalimentare di Salerno, si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Salerno quale centro strategico per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio.

L’obiettivo è quello ora di intercettare i fondi ministeriali. Nel corso della conferenza Antonio Visconti, presidente del consorzio Asi, ha anche ricordato come l’area industriale di Salerno sia interessata ad altri tre importanti progetti, oltre a cantieri per 20 milioni di euro che interesseranno le infrastrutture, le arterie stradali, l’ammodernamento dei sottoservizi. Cresce l’interesse per il polo cinematografico con una piscina per le riprese subacquee, ma in programma anche l’insediamento di un’Esa BIC, ovvero un polo di eccellenza e tecnologia aerospaziale e infine, un hub farmaceutico nei pressi dell’area dell’ex cementificio, in una ipotesi di ampliamento della zona industriale di Salerno.