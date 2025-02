Salerno, 10 mln di euro per riqualificare il centro agroalimentare

Un anno e mezzo circa per ammodernare e riqualificare il centro agroalimentare nella zona industriale di Salerno.

Il progetto

Un progetto importante da 10 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr, che punta a migliorare la competitività della struttura, snodo fondamentale per la filiera agroalimentare ed ittica del territorio, creando anche le condizioni logistiche per la creazione di un Polo Fieristico. Gli interventi del progetto esecutivo, che mirano a ottimizzare le condizioni logistiche e operative, anche in previsione del potenziamento dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del collegamento ferroviario Salerno-Reggio Calabria, sono stati presentati questa mattina presso il palazzo di città alla presenza, tra gli altri, dell’onorevole Piero De Luca.

Gli interventi

Il progetto prevede una serie di importanti obiettivi generali: logistica sostenibile e solidale; aumento ulteriore della capacità commerciale; transizione ecologica ed energetica; incremento della raccolta differenziata; prevenzione e recupero degli sprechi alimentari; rafforzamento della sicurezza operativa ed infrastrutturale. L’obiettivo, spiegano dall’amministrazione, è quello di riportare l’importante infrastruttura ai fasti di un tempo e ridare dignità alle maestranze che lavorano nella struttura.