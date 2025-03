Cultura al centro con “Salerno scrive”: autori, lettori e appuntamenti tutto l’anno | VIDEO

Un progetto di incontri, workshop e laboratori dedicati agli amanti della lettura e della scrittura, una nuova iniziativa, presentata presso il comune di Salerno, che mette al centro la cultura offrendo la possibilità, grazie a degli appuntamenti, di conoscere gli autori emergenti del territorio.

Il progetto

Presentata “Salerno Scrive”, l’iniziativa nata nell’ambito della Commissione Cultura del Comune di Salerno, su iniziativa del presidente Arturo Iannelli, con il pieno sostegno del sindaco Vincenzo Napoli. Il progetto si propone come uno spazio di condivisione di idee e passioni attraverso dibattiti, gruppi di lettura e presentazioni, dando ampio risalto agli scrittori locali e alle loro opere.

«Crediamo che Salerno Scrive possa incontrare in modo naturale il gusto degli amanti della lettura e della scrittura – afferma Iannelli – ma vogliamo anche coinvolgere chi ancora non è appassionato alla parola scritta. Per questo è importante un calendario ricco di appuntamenti e la disponibilità di spazi comunali nel cuore della città».