Acciaroli e Ascea accolgono la STS Bodrum: unica tappa italiana della nave scuola

È approdata nel pomeriggio di ieri 15 giugno 2025 nel porto di Acciaroli la STS Bodrum, storica nave scuola a vela della Turchia e unica rappresentante del Paese nella flotta internazionale “Ocean Wonders”, selezionata in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (UNOC), in corso a Nizza dal 9 al 13 giugno.

Un momento di grande rilevanza per tutto il territorio

L’arrivo della STS Bodrum, unica tappa italiana del tour, rappresenta un momento di grande rilevanza istituzionale e culturale per il Cilento. A fare gli onori di casa, durante la cerimonia ufficiale di accoglienza, i sindaci Stefano Sansone (Ascea) e Stefano Pisani (Pollica), promotori dell’iniziativa resa possibile da una missione istituzionale in Turchia lo scorso maggio, da parte di una delegazione amministrativa del Comune di Ascea.

La giornata

L’accoglienza ha avuto luogo alle ore 17:00, successivamente c’è stata l’esecuzione degli inni nazionali di Italia e Turchia, a suggellare il valore simbolico e diplomatico dell’evento. Presenti autorità locali e delegazioni giunte per l’occasione, in un clima di collaborazione euro-mediterranea che richiama l’antico legame tra i due Paesi: un legame che affonda le radici nella storia dei Focei, fondatori dell’antica Elea-Velia, oggi sito UNESCO.

I prossimi appuntamenti

La STS Bodrum arriva ad Acciaroli dopo aver preso parte alla parata ufficiale dell’UNOC a Nizza e dopo le soste nei porti di Bastia e Bonifacio. La sua presenza nel Cilento rafforza il ruolo dell’area come crocevia di dialogo tra cultura, sostenibilità e tutela ambientale. In programma fino al 17 giugno una serie di eventi culturali, istituzionali e didattici che coinvolgeranno scuole, associazioni, realtà locali e ospiti internazionali, in linea con i temi dell’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine.