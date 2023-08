Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 8 agosto | Ecco l’Almanacco

Oggi si festeggia San Domenico

Il santo patrono di Camerota

San Domenico di Guzman è il patrono di Marina di Camerota e la festa del 4 agosto è la più sentita dalla popolazione locale. Dopo la messa (celebrata all’esterno della chiesa) la statua del santo viene portata in processione per le strade di Marina.

Accadde Oggi

1908 – Primo volo in pubblico dei fratelli Wright (114 anni fa): Di fronte allo scarso interesse dell’esercito americano e alle accuse di bluff da parte della stampa europea, i fratelli Wright guardano al vecchio continente per lanciare le loro macchine volanti.

1942 – Gandhi e l’indipendenza dell’India (80 anni fa): La totale chiusura del governo britannico rispetto ad ogni richiesta avanzata dal movimento politico indipendentista indiano, spinge il Mahatma Gandhi a scrivere una risoluzione che non ammette replica.

1786 – Prima scalata del Monte Bianco (236 anni fa): Metti un cercatore di cristalli e un medico, solleticati dall’avventurosa impresa e dal generoso premio in palio, e il tetto delle Alpi smette di essere un luogo impossibile.





Nati in questo giorno



1937 – Dustin Hoffman (85 anni fa): Nato a Los Angeles, Dustin Lee Hoffman appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Attore versatile, capace di recitare qualsiasi ruolo e genere, è anche…

1919 – Dino De Laurentiis (103 anni fa): Nato a Torre Annunziata, nel napoletano, è stato un produttore cinematografico di grande successo. Ha prodotto film di altissimo rilievo e popolarità. Da piccolo lavora nella bottega…

1879 – Emiliano Zapata (143 anni fa): Nato ad Ayala, in Messico, è stato un capo rivoluzionario, politico e guerrigliero, protagonista insieme a Pancho Villa della Rivoluzione messicana.

1961 – The Edge (61 anni fa): Un funambolo delle “sei corde”, da cui, a suon di arpeggi e delay, riesce a ricamare melodie ora potenti ora romantiche.

Nati… sportivi

1981 – Roger Federer (41 anni fa): Raggiunge nel 2015 in Australia il traguardo delle mille vittorie in carriera (limite superato solo da Jimmy Connors e Ivan Lendl) e a fine luglio 2019 è al secondo posto nel ranking mondiale.

1988 – Danilo Gallinari (34 anni fa): Nato a Sant’Angelo Lodigiano (in provincia di Lodi), è un cestista italiano, alto 208 cm.

Eventi Sportivi

2008 – Pechino 2008 (14 anni fa): Partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa undicimila. La cerimonia di apertura coinvolge 15.000 persone e viene premiata come la migliore mai organizzata.

1992 – Alla Spagna l’oro olimpico nel calcio (30 anni fa): Alle Olimpiadi del 1992, nel torneo di calcio, al quale partecipano formazioni under 23, la Spagna batte per 3 a 2 la Polonia nella finale giocata al Camp Nou di Barcellona.

2010 – Ecco l’Italia di Prandelli (12 anni fa): Dopo la cocente delusione dei Mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d’Avorio, l’era Prandelli alla guida della Nazionale di calcio.



Scomparsi oggi

1959 – Luigi Sturzo (63 anni fa): Figura simbolo dell’antifascismo, don Luigi Sturzo fu il teorizzatore e il principale promotore dell’impegno dei cattolici in politica.

San Ciriaco di Roma (Diacono e Martire)

San Famiano (Venerato a Gallese)

San Severiano (Martire ad Albano)

Sant’Altmann di Passavia (Passau, Vescovo)

Sant’Emiliano di Cizico (Vescovo e Martire)