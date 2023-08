Accadde oggi, curiosità, avvenimenti, notizie e Santi del 4 agosto | Ecco l’Almanacco

Oggi, 122 anni fa nasceva Louis Armstrong. Nato a New Orleans, principale città della Louisiana, Louis Daniel Armstrong ha fatto la storia del jazz nel XX secolo, come trombettista e cantante. Lasciatesi alle spalle povertà ed emarginazione che ne segnarono l’esistenza a New Orleans, Satchmo (soprannome che alludeva alle sue enormi labbra) si trasferì a Chicago andando incontro al successo con la band di Joe “King” Oliver. Da qui fu un crescendo di popolarità e guadagni, grazie a brani indimenticabili come Hello, Dolly!, What a Wonderful World, Stardust e When the Saints go marching in. Memoria musicale del mondo e sorriso aperto del jazz.

I santi del giorno

San Giovanni Maria Vianney (Sacerdote)

Sant’Aristarco (Discepolo di san Paolo)

Accadde Oggi

1974 – Strage Italicus (48 anni fa): Era da poco passata l’una di notte, quando nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera, “Italicus”, esplose un ordigno ad alto potenziale.

1950 – Viale del Tramonto e il divismo (72 anni fa): «Mr. De Mille, sono pronta per il primo piano» così Norma Desmond, ex diva del cinema muto, si rivolge a una cinepresa che non c’è, immaginando di essere ripresa.

1997 – La donna più longeva della storia (25 anni fa): Jeanne Calment, muore a 122 anni nella cittadina francese di Arles. È suo il primato della donna più anziana di sempre, riconosciuto dal Gerontology Research Group.

Nati in questo giorno

1901 – Louis Armstrong (121 anni fa): Nato a New Orleans, principale città della Louisiana, Louis Daniel Armstrong ha fatto la storia del jazz nel XX secolo, come trombettista e cantante.

1961 – Barack Obama (61 anni fa): Nato a Honolulu, capitale dello Stato delle Hawaii, Barack Hussein Obama entra nei libri di storia come 44° Presidente degli Stati Uniti d’America. Primo afro-americano eletto alla Casa Bianca.

1792 – Percy Bysshe Shelley (230 anni fa): Nato a Field Place, nel sud-est dell’Inghilterra, è annoverato, con John Keats e Lord Byron, tra i maggiori poeti del Romanticismo.

Angolo Lettura



2013 – La storia infinita (9 anni fa): Esistono libri capaci di far innamorare i lettori di ogni età e uno di questi è sicuramente “La storia Infinita”, scritto nel 1979 da Michael Ende, scrittore tedesco.

Questo romanzo ha accompagnato diverse generazioni di lettori e non può mancare nella libreria di ogni famiglia. Il protagonista è Bastiano, un ragazzino timido e fantasioso, un bimbo che ama leggere e che, grazie ad un libro speciale, diventerà uno dei protagonisti di una meravigliosa storia. Un viaggio magico in cui fantasia e realtà si mescolano indissolubilmente; una storia nella quale avviene un connubio straordinario: il lettore è contemporaneamente ideatore e protagonista del racconto che sta leggendo.



Scomparsi oggi

2020 – Sergio Zavoli (2 anni fa): Annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano, Sergio Zavoli nasce a Ravenna durante gli anni della dittatura fascista.

Entrato in RAI a 24 anni, passa dalla radio allo schermo con la fortunata trasmissione “Processo alla tappa” sul Giro d’Italia. Il suo talento di narratore obiettivo emerge con La Notte della Repubblica, trasmissione d’inchiesta sugli “Anni di Piombo”.

Il successo e la stima professionale di cui gode lo portano ad avere incarichi di prestigio nella TV pubblica, da condirettore del Telegiornale a presidente della RAI, fino al febbraio 2009 quando viene designato alla presidenza della Commissione di Vigilanza Rai.

Dal 2008 al 2018 è senatore, eletto per il Partito Democratico, in precedenza è a Palazzo Madama con i Democratici di Sinistra nel 2001 e con l’Ulivo nel 2006. Nel 2013, per i suoi novant’anni, viene premiato dall’associazione “Articolo 21” con il Premio Paolo Giuntella.

Scompare a Roma il 4 agosto 2020