Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 16 febbraio | Ecco l’Almanacco

Almanacco 16 febbraio 2023, vediamo insieme gli avvenimenti, le notizie più curiose. In particolare la Chiesa celebra la Solennità di Santa Giuliana.

Brevi cenni storici

Santa Giuliana, quella che spaventò il demonio. Le storie, o meglio le leggende, delle Sante martiri dei primi secoli del Cristianesimo sembrano, a prima vista, tutte simili. Hanno invece sfumature sapienti e diversità di significato, o almeno di poesia. Sant’Agata e Sant’Agnese, per esempio, furono come angioli purissimi che l’amore dello Sposo mistico conservò attraverso le insidie della passione.

Santa Giuliana, invece aveva accettato di andare sposa ad Eulogio, prefetto pagano della sua città, Nicomedia in Bitinia. Dopo le nozze, però, si rifiutò fermamente all’amplesso dello sposo idolatra. Per comprendere meglio il suo gesto, bisogna pensare che in quell’epoca le fanciulle erano maritate giovanissime, e spesso non era neppure richiesto il loro consenso.

Il matrimonio cioè era combinato dai parenti, ai quali era difficile rifiutare un partito influente, come era in questo caso il prefetto di Nicomedia. Giuliana, Santa ubbidiente, accettò lo sposo impostole.

Santi del 16 febbraio

Santa Giuliana di Nicomedia (Vergine e Martire)

San Maruta (Vescovo)

San Panfilo e Compagni (Martiri di Cesarea di Palestina)

Santi Elia, Geremia, Isaia, Samuele e Daniele e Compagni (Martiri)

Significato del nome Giuliana

Giuliana, variante della forma femminile del nome Giulio: deriva dal latino Iulius, nome gentilizio di una antica famiglia romana, la Gens Iulia di cui fecero parte Giulio Cesare e Augusto. Si ipotizza che la Gens Iulia discendesse da Giulio o Iulus (Iulo) o Ascanio, figlio di Enea ed in questo caso il nome potrebbe derivare dal greco julé, bosco, ed assumere il significato di “del bosco”.

A sostegno di questa teoria si menziona anche il secondo nome del figlio di Enea, Silvio (della selva), quindi “che ama i boschi”. Il nome Giulia potrebbe invece essere legato alla rocca troiana Ilio, infatti Iulo spesso è chiamato anche Ilo in ricordo di Ilio ossia Troia oppure ancora trarre origine dalla forma arcaica Iovilios con il significato di “sacro a Giove” (Iovis). Ed infine un’ulteriore ipotesi associa questo nome al greco joulus, “lanuginoso”.

Proverbio del 16 febbraio

Se febbraio non isferra, marzo mal pensa.

Aforisma del 16 febbraio

Un piccolo uomo è uomo intero, come uno grande. (M. de Montaigne)

Accadde oggi, qualche tempo fa

1959 – Fidel Castro, primo ministro di Cuba (63 anni fa): Mentre il mondo si presentava sempre più diviso dalla “logica dei due blocchi”, in una lingua di terra tra l’oceano Atlantico e il mar dei Caraibi iniziava la parabola del leader politico tra i più longevi del XX secolo, sulla ribalta internazionale per quasi mezzo secolo.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Celebrità nate in questo giorno:

1963 – Claudio Amendola Romano “de Roma”, l’anima capitolina, unitamente alla vigoria fisica, è il punto di forza della sua cifra recitativa. Figlio d’arte, suo padre è il grande Ferruccio Amendola.

1926 – John Schlesinger Regista britannico tra i più quotati ad Hollywood nel decennio ’60-’70, si distinse per la raffinata sensibilità narrativa. Nato a Londra e morto a Palm Springs, in California.

Scomparsi oggi:

1907 – Giosuè Carducci Nato a Valdicastello, frazione di Pietrasanta (in provincia di Lucca), Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci è uno dei padri della letteratura italiana moderna, primo scrittore italiano ad ottenere l’ambito Premio Nobel per la Letteratura.