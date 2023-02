«Abusi sessuali su paziente», medico del San Luca rischia processo

Avrebbe palpeggiato una ragazza proveniente dall’agro-nocerino-sarnese, poco più che ventenne, giunta in ospedale in seguito ad un incidente stradale. Un comportamento denunciato dalla stessa giovane ed ora un medico in servizio presso il San Luca di Vallo della Lucania rischia il processo con l’accusa di violenza sessuale.

Violenza sessuale la vicenda

Quanto descritto dalla ventenne, ovviamente, dovrà essere verificato in fase giudiziaria, qualora si apra il processo. La Procura vallese per ora ha chiesto il rinvio a giudizio ritenendo ci siano tutti gli elementi necessari per processare il chirurgo.

Stando alle denunce la giovane di trovava in ospedale a seguito di un incidente e il medico l’avrebbe toccata nelle parti intime per due volte durante una visita. Ciò, sempre secondo le accuse, al fine di verificare la sensibilità post operatoria.

Le indagini

Le indagini sono proseguite per oltre un anno. In questo periodo la ragazza fu sottoposta anche ad incidente probatorio per verificare la attendibilità del suo racconto.

Ora la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Vallo della Lucania. La difesa del medico in servizio presso l’ospedale vallese, invece, smentisce quanto dichiarato dalla giovane. Nessun tentativo di approfittare della ragazza ci sarebbe stato da parte del medico.