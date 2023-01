A Vallo della Lucania il derby Angri – Paganese. Esordio per l’agropolese Condemi

Si disputerà a Vallo della Lucania, presso lo stadio Morra, la gara di campionato tra Angri e Paganese di domenica 29 gennaio. Un match ad alto rischio vista la forte rivalità tra le due compagine e in considerazione anche di quanto avvenuto domenica scorsa a Pagani con gli scontri tra gli ultras locali e quelli della Casertana.

Il match del Morra di Vallo della Lucania

Il match sarà comunque a porte chiuse e in ogni caso i paganesi non avrebbero potuto prendervi parte visto lo stop di tre turni alle trasferte per i tifosi. La partita di andata si disputò in quel di Pagani con gli azzurrostellati che si aggiudicarono il derby numero 76 per 3 a 2.

Le due formazioni militano nel campionato di Serie D. L’Angri in settimana ha chiamato in panchina l’agropolese Carmelo Condemi al posto del dimissionario Sanchez. Per la Paganese, invece, c’è l’opportunità di confermarsi in vetta. Attualmente la compagine di mister Giampà è a +3 sulla seconda della classe, il Sorrento.

Le regole

A Vallo della Lucania ciascuna squadra potrà far entrare nella struttura un massimo di 35 tesserati, compresi coloro che figureranno in distinta. Il Morra torna ad ospitare una partita di Serie D dopo la cavalcata dello scorso anno della Gelbison che raggiunse la promozione in Serie C (i rossoblù attualmente disputano le gare interne ad Agropoli).