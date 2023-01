Scontri tra tifosi di Paganese e Casertana, scattano gli arresti

Dopo gli scontri tra gli ultras di Paganese e Casertana di domenica scorsa arrivano i provvedimenti da parte delle forze dell’ordine. Carabinieri e Polizia di Stato hanno tratto in arresto nove persone. Si tratta di 7 tifosi della Paganese e 2 della Casertana. Alcuni erano già colpiti da Daspo in passato.

Le indagini dopo gli scontri tra tifosi di Paganese e Casertana

Le indagini sono state immediate dopo gli scontri di domenica 22 gennaio tra tifosi di Paganese e Casertana. Nel dettaglio lungo il percorso per raggiungere lo stadio Torre erano iniziati i disordini. Alcuni ultras avevano agito a volto coperto e per questo in un primo momento erano rimasti ignoti.

Le accuse

Una volta individuati risultano accusati, a vario titolo, per i reati di possesso e lancio di oggetti contundenti e fumogeni, di resistenza a un pubblico ufficiale, rissa, devastazione ed altri, in relazione alle condotte che hanno determinato, tra l’altro, l’incendio di un pullman di tifosi della compagine casertana, il conseguente

danneggiamento di un edificio e di plurimi beni nell’area circostante, nonché il ferimento di uno dei Carabinieri intervenuti a presidio dell’ordine pubblico.

I provvedimenti

Il Pm presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha disposto gli arresti domiciliari.