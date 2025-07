A Stio un’iniziativa per abbellire le vie del centro cittadino, ecco come partecipare

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, ha promosso l’iniziativa denominata “Rinfioriamo Stio e Gorga” con l’obiettivo di migliorare l’immagine della città incrementando la cura del verde, di arricchire lo spirito comunitario e di aumentare il senso civico.

L’iniziativa

L’Amministrazione Comunale ha lo scopo di abbellire vicoli, aiuole, fioriere, balconi, aree spaziose e altri luoghi pubblici e privati con addobbi floreali per stimolare la creatività e l’orgoglio comunitario. Con quest’iniziativa si punta a rendere Stio e Gorga accoglienti e attraenti per i turisti, attraverso l’abbellimento floreale dei due borghi.

“Rinfioriamo Stio e Gorga” avrà durata triennale (2025-2026 – 2027) e principalmente dal mese di maggio ad agosto di ogni anno, per un minimo di 5 partecipanti. Il concorso è aperto a tutti: cittadini residenti e non, proprietari di seconde case o affittuari, singolarmente o per gruppi condominiali o abitazioni, Associazioni, Scuole e tutti gli esercenti commerciali. Sono ammessi al concorso coloro che iscriveranno i propri negozi, balconi, terrazzi, finestre, portoni, o che “adotteranno” strade, vicoli, vie, angoli, cortili e aiuole comunque ricadenti sull’intero territorio di Stio e Gorga, visibili dalla strada (quindi non confinati in giardini privati). Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il regolamento sul sito istituzionale dell’Ente.

Come iscriversi

Le richieste di partecipazione potranno essere trasmesse online fino al 23.07.25 all’indirizzo email: affarigenerali@comune.stio.sa.it. E’ possibile ottenere il modello da compilare sul sito

www.comune.stio.sa.it o presso l’ufficio protocollo del Comune di Stio. A iscrizione avvenuta ad ogni partecipante verrà assegnato un talloncino da affiggere in prossimità dell’allestimento in cui è indicata la categoria di concorso assegnata, da ritirare presso l’ufficio protocollo del Comune di Stio.

Nella domanda di iscrizione andrà specificato a quale delle seguenti categorie si intende partecipare. Le categorie ammesse sono: CAT. 1: Vie, Angoli e Vicoli adiacenti alla propria abitazione; CAT.2: Balconi: Terrazze e Finestre; (nella parte prospiciente all’esterno dell’abitazione); CAT. 3: Spazio pubblico e/o educativo. Previsti anche premi in denaro che saranno assegnati a chi meglio riuscirà a rendere il luogo più bello dal punto di vista floreale; i premi sono divisi in base alle categorie: 1° classificato CAT 1: buono di 250 euro; 1° classificato CAT 2: buono di 100 euro; 1° classificato CAT 3: buono di 150 euro.