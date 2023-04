A Montesano in arrivo contributi per i progetti che coinvolgono i musei di enti locali

Nuovo finanziamento in arrivo per il progetto “Ri-scoperte“. Al comune di Montesano sulla Marcellana saranno erogati i contributi per i progetti che coinvolgono i musei di enti locali.

Il progetto: ecco i dettagli

Il progetto è presentato e realizzato in collaborazione con il direttore del Museo Civico Etnoantropologico e tutti i collaboratori, dopo l’approvazione dell’organo di giunta dell’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Giuseppe Rinaldi.

L’iniziativa consentirà di mettere in campo un passo decisivo per la musealizzazione stabile dei beni della Donazione Mazziotti Di Celso in vista della mostra permanente all’interno del comunale Palazzo Gerbasio.

Le dichiarazioni del sindaco di Montesano

“Un lavoro accurato sulla donazione, grati sempre al benefattore l’avvocato Mazziotti di Celso e la sua famiglia, e su cui quotidianamente e con impegno stiamo portando avanti (studi archeologici, artistici, numismatici, ecc.) per dare vita, quanto prima, a un ulteriore tassello del percorso storico-culturale su cui molta attenzione si sta ponendo in questi ultimi anni nella nostra splendida Montesano” – spiega il sindaco Rinaldi – “Siamo soddisfatti perchè otteniamo l’ennesimo finanziamento che si aggiunge a investimenti voluti e precisi di Bilancio sulla Cultura e sui Beni Culturali. E’ una scelta politica di fondo che sono convinto, in prospettiva, proficua ed efficace da numerosi punti di vista”.