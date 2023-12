A Moio della Civitella presso l’antica chiesa di San Bartolomeova in scena Esperanto

Venerdì 15 dicembre, alle ore 21:00, presso l’antica chiesa di San Bartolomeo a Moio della Civitella, andrà in scena il concerto spettacolo “Esperanto – canti e musiche del Mediterraneo”.

Un viaggio nel Mediterraneo attraverso la musica

Il concerto, messo in scena dalla compagnia Errare Persona, propone un viaggio nel Mediterraneo, partendo dal racconto di Ulisse e dal viaggio dello storico greco Erodoto, per poi esplorare le leggende, i canti e le tradizioni di questo mare. “Esperanto” racconta storie di popoli, amori e viaggi, unendo i canti della tradizione etnica italiana, spagnola, sefardita, portoghese, greca, rom, ebraica e araba, in una sorta di esperanto che riassume la storia del Mediterraneo.

Artisti sul palco

Sul palco, si esibiranno Damiana Leone alla voce, Alessio Cordaro al contrabbasso e Marco Acquarelli alla chitarra. La drammaturgia e la regia sono curate da Damiana Leone, gli arrangiamenti da Alessandro Stradaioli, e l’allestimento e la tecnica audio luci sono a cura di Alessandro Calabrese e Laion Studio.

Organizzazione e patrocinio

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Moio della Civitella per la direzione artistica di Alessandro Calabrese, e gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Moio della Civitella, della Regione Lazio, del Ministero della Cultura e di Dentro la Scena.