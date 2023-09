A 14 anni si allontanano da casa per una giornata di relax: ritrovati a Sapri

Nel pomeriggio odierno, il personale dipendente del posto di Polizia Ferroviaria di Sapri ha compiuto un importante intervento nel contesto delle attività di controllo dello scalo ferroviario, intensificate in considerazione dell’alto flusso turistico. Durante queste operazioni, è emersa una storia insolita.

Due ragazzi di soli 14 anni, già allontanatisi arbitrariamente dalle loro abitazioni a Napoli nelle prime ore della mattinata, sono stati individuati a Sapri, presso lo scalo ferroviario.

Una bravata di due giovani

La loro intenzione era chiara: trascorrere una “giornata spensierata” nella cittadina cilentana prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Rassicurati e rifocillati, i due giovani sono stati accolti dalle autorità locali e, in seguito, consegnati ai loro genitori. Questi ultimi sono giunti presso l’ufficio di Polizia in serata, mettendo così fine a quanto può essere considerato, in definitiva, una bravata adolescenziale.

Un esito felice per questa strana avventura che ha coinvolto i due ragazzi.