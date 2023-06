Due minori si allontanano dalla Comunità alloggio di Atena Lucana. Scattano le indagini dei Carabinieri

Sono ore di angoscia ad Atena Lucana, dove due minorenni, di 16 e 17 anni si sono allontanati dalla Comunità alloggio per minori “Un Mondo a Colori” di Atena Lucana facendo perdere le loro tracce. I due ragazzi, entrambi di nazionalità egiziana, al momento dell’allontanamento dalla struttura del Vallo di Diano non erano in possesso di telefoni cellulari.

La denuncia

La denuncia della loro scomparsa è stata presentata da una referente della struttura alla Stazione dei Carabinieri di Sala Consilina i quali stanno indagando per cercare di rintracciare i due ragazzi.

Il 17enne è alto 1.70 cm, capelli neri ricci, occhi scuri e pelle olivastra.

Al momento dell’allontanamento indossava una maglia nera ed un jeans nero con scarpe da ginnastica bianche. L’altro, invece, anche lui con capelli neri e ricci e carnagione olivastra è poco più alto, circa 175 cm. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto grigio di viscosa, jeans blu e scarpe da ginnastica bianche.

Chiunque riconosca i ragazzi nella descrizione può contattare i Carabinieri.