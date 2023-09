4 Comuni del Cilento insieme per interventi sulla strada provinciale 80

Quattro Comuni del Cilento si sono uniti in un partenariato pubblico finalizzato alla progettazione degli interventi e ai successivi lavori sulla Strada Provinciale 80; si tratta dei Comuni di Salento , Casal Velino, Gioi ed Omignano. Salento, in qualità di ente capofila si è reso disponibile a redigere, una prima scheda progettuale, al fine di individuare le criticità relative alla strada S.P. 80, e a gestire una cabina di regia tra i Comuni partner e l’Ente Provincia di Salerno al fine di individuare le possibili fonti di finanziamento sia Regionali che Nazionali per gli interventi necessari alla piena utilizzazione di questa via di comunicazione.

Gli obiettivi

Il protocollo d’intesa è finalizzato alla realizzazione di un progetto da candidare a finanziamenti volto sia al recupero della strada S.P. 80 che ad interventi di connessione sulle vie di collegamento con le stazioni ferroviarie di Omignano e Vallo Della Lucania – Castelnuovo, nonché alla valorizzazione di quest’ultima anche ai fini turistici e per attivare una mobilità sostenibile attraverso BUS ecologici e bici elettriche.

I Comuni partecipano in quanto ritengono essenziale porre attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e a garantire una migliore qualità della vita dei residenti attraverso agevoli vie di collegamento.

Gli interventi in programma

L’intervento si articola in una serie di attività connotate dal loro legame all’identità culturale dei luoghi e, per la sua capacità attrattiva, in grado di generare flussi turistici anche nei siti meno turistici e sottoutilizzati, sebbene contenitori di apprezzate risorse ambientali, patrimonio storico e monumentale, tradizioni e tipicità locali anche eno-gastronomiche.

Il Partenariato Pubblico, attraverso la realizzazione dell’intervento in questione, intende raggiungere i seguenti obiettivi: Migliorare la connessione delle aree interne con le stazioni ferroviarie; Recuperare la stazione di Omignano con una nuova funzionalità, anche di promozione e comunicazione turistica; Integrare l’intervento con quelli già programmati e/o finanziati relativamente al Parkway, ai progetti della SNAI Cilento Interno (strategia Nazionale Aree Interno) per la mobilità, e a quanto posto in essere nell’area di riferimento, al fine di favorire la crescita dei flussi turistici per la sua capacità di integrare l’offerta pubblica e quella privata.

Rafforzare la conoscenza dell’attrattività delle aree interne attraverso la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva presenti sul territorio del Patto; Incentivare forme di cooperazione tra soggetti a vario titolo interessati allo sviluppo del territorio; Intervenire sulla gestione della montagna, migliorandone l’accessibilità al fine di offrire occasioni, anche per i residenti, di “vivere” il patrimonio ambientale.