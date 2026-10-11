Attualità

Vallo della Lucania, un punto d’ascolto contro la violenza: concessi locali comunali allo Sportello Rosa APS

Il Comune di Vallo della Lucania concede i locali dell'ex scuola di Massa all'associazione Sportello Rosa APS per accoglienza, ascolto e supporto integrato.

Di:
Antonio Pagano
Violenza sulle donne

La prevenzione e il contrasto delle situazioni di violenza, disagio e vulnerabilità che colpiscono donne e minori rappresentano un impegno prioritario e condiviso tra istituzioni e associazioni del territorio.

Con questo obiettivo, il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha deliberato di concedere all’associazione Sportello Rosa APS l’utilizzo degli spazi situati al piano terra dell’immobile dell’ex istituto scolastico nella frazione Massa, in via A. Della Gatta. L’immobile ospiterà le attività istituzionali dell’associazione, con una focalizzazione specifica sulle azioni di accoglienza, ascolto e supporto rivolte alle donne e ai minori in condizioni di fragilità o difficoltà.

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Gli spazi assegnati e i servizi di supporto previsti

Gli ambienti concessi in uso comprendono una stanza riservata, fruibile anche dai servizi competenti, e uno spazio idoneo all’accoglienza di donne e minori nelle more dell’eventuale collocamento in strutture protette.

I locali fungeranno inoltre da sede operativa per le attività di raccordo con i servizi sociali, sanitari, istituzionali e territoriali competenti, operando nel pieno rispetto della normativa vigente e della massima riservatezza a tutela delle persone assistite.

Termini e durata della convenzione tra Comune e Associazione

L’intesa tra l’Amministrazione comunale di Vallo della Lucania e lo Sportello Rosa APS è stata formalizzata tramite una convenzione della durata di un anno. L’accordo si rinnoverà di anno in anno, salvo diverse determinazioni o accordi tra le parti.

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