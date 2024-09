Pasti gratuiti per i piccoli studenti di Montano Antilia con l’indennità del sindaco

Bonus mensa per i bambini con l’indennità del sindaco. Si ripete anche quest’anno l’iniziativa del sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli che rinunciando all’indennità potrà garantire l’acquisto dei ticket per i pasti; i destinatari sono i bambini di Montano, Abatemarco e Massicelle della scuola dell’ infanzia. I ticket permetteranno di usufruire della mensa gratis fino alla fine dell’anno.

Un’iniziativa che si ripete anche quest’anno

Quella attuata dell’amministratore cilentano non è una novità. Più volte negli ultimi anni il sindaco ha scelto di rinunciare alla propria indennità di carica per garantire un servizio in più ai piccoli studenti del comune frequentanti la scuola dell’infanzia.

I precedenti

In passato anche altri amministratori cilentani hanno adottato iniziative simili. Soprattutto nei piccoli centri dove i bilanci comunali sono in sofferenza, l’azione dei componenti della giunta può rappresentare un valido sostegno per garantire taluni servizi (in particolare in favore delle classi più deboli della comunità) che altrimenti rischierebbero di non essere erogati. Nel caso di Montano Antilia già da alcuni anni il sindaco Trivelli ha scelto di assegnare i fondi risparmiati non percependo l’indennità di carica per iniziative di carattere sociale.