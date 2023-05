Borse di studio per studenti meritevoli finanziate con l’indennità del sindaco: iniziativa ad Omignano

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, sostiene l’impegno degli studenti meritevoli con l’assegnazione delle borse di studio.

L’iniziativa in favore degli studenti di Omignano

L’iniziativa è dell’Amministrazione comunale che ha deciso di premiare gli studenti più brillanti attraverso delle borse di studio stanziabili ed erogabili con fondi del bilancio comunale. Quest’ultimo è costituito grazie alla rinuncia da parte del sindaco dell’indennità di mandato.

Tutti gli studenti residenti nel comune di Omignano, che frequentano la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado, che concluderanno l’anno scolastico in corso con ottimi risultati e presenteranno apposita domanda, potranno beneficiare del riconoscimento.

Le borse di studio verranno conferite, sulla base dei risultati conseguiti al termine dell’anno scolastico, e di seguito specificati:

10 e 10 con lode per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo

grado;

100 e 100 con lode per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il commento del sindaco

“La scuola è il più importante investimento per il futuro, è uno strumento di equità e di sviluppo. Conoscere significa potersi aprire al cambiamento, porsi degli obiettivi e saper scorgere la via da percorrere per realizzarli. – scrive il primo cittadino Raffaele Mondelli – In un mondo sempre più complesso in cui cambia tutto con estrema velocità, la scuola è senza dubbio, per i nostri giovani, che sentono l’incertezza del presente, un punto fermo.

Per questo, con l’assegnazione delle borse di studio, riconosciamo pubblicamente il valore dell’istruzione, il valore del mestiere dell’insegnante, il valore dell’impegno, che non è importante solo a scuola, ma in tutti i campi della vita”.

“Bisogna incentivare i giovani a studiare, premiarli per una carriera scolastica brillante. Un piccolo premio non è altro che il riconoscimento dei loro sacrifici, della loro dedizione, del loro impegno, nonché dell’amore e della passione che mettono ogni giorno nello studio”, conclude.