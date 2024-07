Casal Velino, avviso per la gestione della piscina comunale

Il Comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pisapia, intende procedere alla pubblicazione di una nuova “manifestazione di interesse” per la scelta del contraente da poter affidare la gestione dell’impianto natatorio comunale in loc. Ardisani. L’obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale è di garantire, in tempi celeri, la riapertura dell’Impianto natatorio comunale ritenendolo un servizio di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Ente pubblica una nuova manifestazione di interesse

Il precedente avviso pubblicato dall’Ente, aveva fatto pervenire soltanto 2 manifestazioni di interesse, e per questo l’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di integrare l’oggetto della manifestazione di interesse al fine di renderla più appetibile da parte degli operatori economici interessati.

Nel nuovo avviso è previsto che la durata della gestione dell’impianto natatorio sia pari a 5 anni + 1 di proroga; oltre all’impianto natatorio la concessione prevederà anche i due locali adiacenti la palestra fitness prospicienti la strada provinciale. Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune un corrispettivo annuo di mille euro, Iva inclusa nella misura prevista dalla vigente normativa.

Al Concessionario sarà consentito un periodo di 6 sei mesi di gestione in via sperimentale al temine del quale potrà decidere se continuare il rapporto concessorio sino alla sua naturale scadenza o recedere dal contratto con il consenso dell’Amministrazione Comunale, senza oneri da parte di entrambi. Il Concessionario dovrà farsi carico inoltre solo delle spese per le utenze (rete elettrica, idrica, riscaldamento ecc.) e della manutenzione ordinaria dell’impianto.