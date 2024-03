Eboli: spaccio di sostanze stupefacenti: arrestata Maria Solimeno

Una donna di Eboli è stata trovata in possesso di circa 400 grammi di sostanze stupefacenti ed è stata tratta in arresto dagli uomini dell’Arma guidati dal capitano Grata Gentili. Maria Solimeno, residente nel rione Pescara aveva con sé droga ma anche denaro contante, probabile provento dell’attività illecita.

Oggi davanti ai giudici

Questa mattina comparirà davanti dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno per la convalida dell’arresto.

Chi è Maria Solimeno

Maria Solimeno è la sorella di Mario il ventinovenne che nel 2022 in seguito ad un agguato fu raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco e morì dopo una lunga agonia. Per questo fatto di cronaca sono in cella da tempo tre fratelli ebolitani.