Roscigno: partecipa al bando per le rievocazioni storiche

Il Comune di Roscigno, guidato dal sindaco Pino Palmieri, intende partecipare al bando per l’accesso al “Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica”, riproponendo il progetto “Storia e storie”. L’Ente in caso di finanziamento del progetto, destinerà la somma di €. 5.000,00 quale quota partecipativa al progetto.

La rievocazione “Storia e storie”

L’Amministrazione Comunale ha così deciso di riproporre l’organizzazione della Rievocazione Storica dal titolo “Storia e Storie”; la Rievocazione Storica “Storia e storie” nasce nel 2004 e si avvale di 6 edizioni dal 2004 al 2010 (sospesa dal 2011 al 2019 per lavori di messa in sicurezza del Borgo di Roscigno Vecchia e nel 2020 2021 causa COVID).

Essa ha come location il piccolo borgo di Roscigno, comune dell’area degli Alburni in provincia di Salerno, e rievoca in maniera spettacolare e teatrale fatti e avvenimenti che hanno caratterizzato e segnato la storia del Paese e dei suoi territori.

Il finanziamento

Il fondo è volto a sostenere progetti di rievocazione storica, organizzazione e promozione – anche al fine di implementare l’attrattività turistica del territorio di riferimento – di eventi, feste e attività nonché iniziative di valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica.

La presentazione delle domande di contributo è riservata gli Enti Pubblici territoriali, alle Istituzioni Culturali, alle Associazioni di Rievocazione Storica iscritte in appositi albi tenuti da Enti Pubblici territoriali, ovvero operative da almeno cinque anni.