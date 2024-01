Una navetta per attività sportive e sociali. Così Roscigno prova ad uscire dall’isolamento

E’ stato stipulato a Roscigno un protocollo d’intesa tra il Comune e la Cooperativa Tertium Millennium, con l’immancabile sostegno del presidente Michele Albanese che – per il tramite della Fondazione Monte Pruno – ha scelto di mostrarsi vicino alle esigenze del territorio.

Il servizio

Con questo accordo viene istituito un servizio navetta pomeridiano ad uso esclusivo sociale e sportivo per tutte le famiglie della comunità roscignola, incluse quelle del SAI (Sistema Accoglienza ed Integrazione).

«Si tratta di un progetto finalizzato non solo a fornire un servizio fondamentale per i giovani, grazie anche alla sinergia con l’asd Sporting Sala Consilina del presidente Antonio Detta ed altre strutture sportive in fase di definizione, ma che rientra in un’ottica di inclusione sociale», sottolinea il sindaco Pino Palmieri.