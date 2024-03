Successo per la prima edizione del Premio Internazionale dedicato al cilentano Campione del Mondo Vicente Feola

A bordo di MSC Fantasia attraccata nel porto di Napoli si è tenuta la prima edizione del Premio Internazionale “Vicente Feola”, ideato dalla Fondazione Fioravante Polito.

Premiati campioni dello sport, della tv, del giornalismo e della medicina

Durante la cerimonia sono stati consegnati i Premi “Vicente Feola” a personalità come Faustino Canè, Giuseppe Galderisi, Igor Protti, Roberto Sosa, Xavier Jacobelli, Simona Rolandi, Pierpaolo Marino e Fabio Maresca. Per le eccellenze mondiali in campo medico i premi sono andati a Paolo Ascierto e Massimo Zollo.

Un libro per celebrare la vita di Vicente Feola

La consegna dei premi è stata preceduta dalla presentazione del libro “Vicente Feola. La Copa do Mundo tra due popoli” (Edizioni La Colomba), scritto da Lucio Schiuma. Il volume racconta la storia di Feola, Commissario Tecnico della Nazionale Brasiliana Campione del Mondo di calcio nel 1958.

MSC Crociere: partner dell’evento

“Abbiamo ospitato molto volentieri a bordo questa iniziativa della Fondazione Fioravante Polito, apprezzandone l’impegno nella diffusione dei valori dello sport e nella tutela della salute per tutti gli atleti”, ha dichiarato Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere.

Fondazione Fioravante Polito: impegno per la salute degli atleti

“Con questo evento abbiamo reso omaggio a un’icona del calcio mondiale e portato avanti il suo leggendario lascito”, ha sottolineato Davide Polito, Presidente della Fondazione Fioravante Polito.

MSC Fantasia: una nave da sogno per una cerimonia indimenticabile

MSC Fantasia, moderna ed elegante nave della flotta di MSC Crociere, ha offerto una cornice d’eccezione per la cerimonia.

