Eccellenza: si rialza il Sapri, pari per Agropoli e Calpazio

Nella ventiseiesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, pareggiano l’Agropoli e la Calpazio, mentre il Sapri ritrova la vittoria.

Agropoli, pari con rammarico

L’Agropoli non va oltre il pari sul campo del fanalino di coda Faiano, termina 1-1 l’incontro, con i delfini che partono subito in svantaggio dopo pochi minuti e poi nella ripresa trovano il pareggio grazie ad un autogoal.

Un punto che smuove leggermente la classifica della compagine Agropolese ma che serve a ben poco viste le ambizioni play-off, dunque un occasione sprecata per poter accorciare sulle zone più alte di classifica.

Pari Calpazio

La Calpazio impatta per 0-0 sul campo della Virtus Avellino, in una partita in cui le due squadre si sono equivalse il risultato più giusto è il pareggio, con la compagine capaccese che guadagna un buon punto per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo salvezza.

Tris Sapri

Il Sapri ritorna alla vittoria, lo fa vendicandosi della grave sconfitta all’andata subita contro il Giffoni Sei Casali, a salire in cattedra per gli spigolatori è il solito Guti che sigla una doppietta e fornisce l’assist per il goal che apre le danze di Pistoia, ottima prova dei ragazzi di mister Graziani che guadagnano tre punti fondamentali in vista della salvezza.

Classifica

Sarnese 61

Scafatese 51

Castel San Giorgio 50

Costa D’Amalfi 49

Giffoni Sei Casali 44

Buccino Volcei 41

Agropoli 39

Santa Maria La Carità 38

Virtus Avellino 35

Calpazio 34

Sapri 28

Città di Solofra 27

Audax Cervinara 26

S. Antonio Abate 25

Apice 25

Salernum 24

Pro Sangiorgese 22

Faiano 12

Risultati

Faiano – Agropoli 1-1

Cervinara – Sarnese 2-2

Pro Sangiorgese – S. Antonio Abate 1-1

Salernum – Buccino 0-1

Santa Maria La Carita – Città di Solofra 1-0

Sapri – Giffoni 3-0

Costa D’Amalfi – Castel San Giorgio 3-0

Scafatese – Apice 2-1

Virtus Avellino – Calpazio 0-0