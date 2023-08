Oroscopo Paolo Fox 19 agosto: Toro, chiarite le incomprensioni con il partner. Leone, cercate di rilassarvi

Cari lettori appassionati di astrologia e amanti dei segni zodiacali, è giunto il momento di gettare uno sguardo curioso nel mondo delle stelle con l’oroscopo di Paolo Fox del 19 agosto 2023. Scopriamo l’oroscopo segno per segno.

Ariete

La Luna in quadratura con Mercurio potrebbe causare qualche problema nella comunicazione. Potresti sentirti confuso o frainteso. Cerca di essere chiaro e conciso nelle tue parole e di evitare di fare supposizioni.

Toro

La Luna in quadratura con Venere potrebbe causare qualche problema in amore. Potresti sentirti insoddisfatto o trascurato. Cerca di parlare con il tuo partner e di chiarire le incomprensioni.

Gemelli

La Luna in quadratura con Marte potrebbe causare qualche problema nella vita sociale. Potresti sentirti stressato o ansioso. Cerca di rilassarti e di trovare un modo per scaricare la tensione.

Cancro

La Luna in quadratura con Giove potrebbe causare qualche problema nella famiglia. Potresti sentirti incompreso o trascurato. Cerca di parlare con i tuoi cari e di chiarire le incomprensioni.

Leone

La Luna in quadratura con Saturno potrebbe causare qualche problema sul lavoro. Potresti sentirti stressato o ansioso. Cerca di rilassarti e di trovare un modo per scaricare la tensione.

Vergine

La Luna in quadratura con Urano potrebbe causare qualche problema nella salute. Potresti sentirti stanco o affaticato. Cerca di riposare e di mangiare sano. Non trascurare la tua salute!

Bilancia

La Luna in quadratura con Nettuno potrebbe causare qualche problema nella vita finanziaria. Potresti sentirti insoddisfatto o frustrato. Cerca di cambiare qualcosa nella tua routine. Non aver paura di rischiare!

Scorpione

La Luna in quadratura con Plutone potrebbe causare qualche problema nella vita emotiva. Potresti sentirti ansioso o depresso. Cerca di sfogare le tue emozioni in modo sano. Non reprimerle!

Sagittario

La Luna in quadratura con Chirone potrebbe causare qualche problema nella vita spirituale. Potresti sentirti perso o confuso. Cerca di trovare un modo per riconnetterti con te stesso e con il tuo io interiore.

Capricorno

La Luna in quadratura con Marte potrebbe causare qualche problema nella vita pratica. Potresti sentirti stressato o ansioso. Cerca di rilassarti e di trovare un modo per scaricare la tensione.

Acquario

La Luna in quadratura con Giove potrebbe causare qualche problema nella vita sociale. Potresti sentirti insoddisfatto o trascurato. Cerca di parlare con i tuoi cari e di chiarire le incomprensioni.

Pesci

La Luna in quadratura con Saturno potrebbe causare qualche problema nella famiglia. Potresti sentirti incompreso o trascurato. Cerca di parlare con i tuoi cari e di chiarire le incomprensioni.