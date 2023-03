Arriva il weekend: gli eventi e la programmazione nelle sale, “Mummie a spasso nel tempo”, film campione d’incassi: ecco dove trovarlo

Il fine settimana è finalmente arrivato e con esso la possibilità di rilassarsi e divertirsi. C’è un’infinita varietà di attività che si possono fare, ma una delle opzioni più popolari è sicuramente andare al cinema.

Gli eventi in programma ad Agropoli e Capaccio

Il primo evento è l’Intreccio dei Cesti, un evento che celebra la tradizione dell’artigianato locale. L’intreccio dei cesti è una tecnica antica utilizzata per creare oggetti utili come cestini, borse e altri oggetti a base di giunchi e altre fibre naturali. (leggi qui)

L’evento avrà luogo ad Agropoli e vedrà la partecipazione di artigiani locali che mostreranno la loro abilità nell’intrecciare i cesti. I visitatori potranno anche partecipare a dei laboratori pratici per imparare questa tecnica antica.

Il secondo evento è il Mercato della Terra del Cilento, che si terrà presso l’ex tabacchificio di Cafasso. Il Mercato della Terra è un evento organizzato dall’associazione Slow Food che promuove il cibo sano e sostenibile.

Ci saranno anche laboratori pratici dedicati ai bambini (leggi qui)

Entrambi questi eventi offrono l’opportunità di scoprire la bellezza e la ricchezza della cultura cilentana. Non solo potrai imparare a conoscere e apprezzare la tecnica dell’intreccio dei cesti, ma potrai anche gustare i prodotti del territorio che sono stati prodotti seguendo pratiche di agricoltura sostenibile.

Inoltre, questi eventi sono anche un’opportunità per incontrare persone locali e condividere l’amore per la tradizione e la cultura.

Programmazione nei cinema del Cilento e Diano

Cineteatro De Filippo, Agropoli: Via Taverne

Fino al 7 marzo (escluso il 6):

Tramite amicizia: 18:30

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: Unico spettacolo: 20:15

Cineteatro Policastro Bussentino “Tempio del Popolo”

Fino al 6 marzo

Tramite Amicizia con Alessandro Siani ore 18:30.21:00

Cinema Adriano, Sala Consilina

Fino all’8 Marzo (escluso lunedì 6 e martedì 7)

“CREED 3” con Michael B. Jordan ore 18.45-21

Mercoledì Prezzo Ridotto

Sabato 4 e Domenica 5

“MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO” ore 17

Sabato Prezzo Ridotto

Mummie-a spasso nel tempo, la trama

Tuth è un giovane auriga egizio che ha smesso di partecipare alle corse dei carri dopo un incidente che gli ha trasmesso la paura della velocità. Nefer è la principessa figlia di un faraone che deve succedergli al trono non prima di avere trovato marito, mentre lei sogna solo di cantare in pubblico.

Entrambi vivono in un mondo sotterraneo di mummie dove abita anche Sekhem, il fratellino di Tuth, con il suo coccodrillino domestico. Sekhem colpisce con il suo boomerang l’araba fenice che doveva individuare il marito ideale per Nefer e la scelta cade per caso su Tuth, che non vuole sposarsi, ma sa che se rifiuterà verrà punito severamente.

Ma l’anello nuziale gli viene sottratto da Lord Carnaby, un archeologo che ha scoperto l’esistenza del mondo delle mummie, e Tuth e Nefer, con Sekhem al seguito, dovranno rientrare nel mondo dei viventi per recuperare l’anello rubato.