Un corso pratico per imparare l’antica arte dell’intreccio e della cesteria: ecco l’appuntamento nel Cilento

Il fascino della cesteria e dell’intreccio è sempre stato presente nella storia dell’umanità. La realizzazione di oggetti con materiali naturali come canna, vimini, giunchi e paglia è una pratica antichissima che risale a migliaia di anni fa. Oggi, grazie alla passione di artigiani e maestri cestai, questa arte continua ad essere viva e ad attirare sempre più appassionati.

Appuntamento a Vallo della Lucania

Per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa antica arte, il 5 marzo a Vallo della Lucania, è previsto un corso pratico di cesteria e intreccio tenuto da un maestro cestaio del Cilento.

Il corso, si terrà dalle 15 alle 19 ed è aperto a tutti coloro che vogliono imparare le tecniche di base della cesteria e dell’intreccio. Durante la lezione, i partecipanti avranno modo di conoscere i materiali e gli attrezzi necessari per realizzare oggetti come ceste, cestini, panieri e molti altri.

Il maestro cestaio che terrà il corso è un esperto del territorio cilentano e rappresenta una grande occasione per apprendere direttamente dalla fonte le tecniche e i segreti di questo antico mestiere.

Ecco come partecipare

Per partecipare al corso è necessaria la prenotazione obbligatoria al numero 3927064782 Daniela oppure inviare una mail a clotocultura@gmail.com. È importante sottolineare che il corso è aperto a tutti, anche a coloro che non hanno mai praticato questa arte prima d’ora.

L’antica arte dell’intreccio, patrimonio del territorio cilentano

La cesteria e l’intreccio rappresentano una tradizione antica che ha radici profonde nella cultura contadina e artigiana del territorio cilentano. Questa arte ha sempre avuto un ruolo importante nella vita quotidiana delle comunità rurali, utilizzata per la realizzazione di oggetti per la casa, per la raccolta dei prodotti agricoli e per la pesca.

Oltre ad essere un’attività pratica, la cesteria rappresenta anche un’importante forma d’arte. Grazie alla creatività dei maestri cestai, gli oggetti realizzati possono diventare vere e proprie opere d’arte, arricchendo la nostra casa di oggetti unici e originali.

Partecipare a un corso di cesteria e intreccio è una grande occasione per scoprire una tradizione antica e per imparare una nuova attività che può diventare un hobby o addirittura una professione. Non perdete l’occasione di apprendere direttamente dai maestri cestai le tecniche e i segreti di questa antica arte.