Mercato della Terra del Cilento: una giornata per imparare antiche tradizioni e attività per i più piccoli

Il 5 marzo, il Mercato della Terra del Cilento aprirà le sue porte dalle 09:30 alle 13 presso l’ex tabacchificio di Cafasso. Questo mercato rurale offre ai visitatori l’opportunità di acquistare prodotti alimentari freschi, sani e locali, direttamente dai produttori.

Ecco il programma

Ma il Mercato della Terra del Cilento non è solo un luogo dove fare la spesa, è anche un’occasione per scoprire la cultura, la storia e le tradizioni della regione. Alle 11, ad esempio, ci sarà una presentazione sui grani tradizionali nel futuro, che ci permetterà di conoscere meglio le varietà di grano antico che sono state coltivate nella regione per secoli.

Ma non è tutto, perché alle 12 ci sarà un aperitivo con lo chef Valentino Tafuri, che presenterà alcune delle specialità gastronomiche del Cilento. Un’opportunità imperdibile per gustare alcuni dei piatti più prelibati della regione e per conoscere meglio la cucina locale.

Il Mercato della Terra del Cilento, un importante punto di riferimento

Dalle 10 alle 20, ad esempio, ci sarà una mostra di trame colorate, che permetterà di ammirare alcuni dei tessuti tradizionali della regione. E per i più piccoli, ci saranno laboratori gratuiti dalle 10, dove i bambini potranno imparare a intagliare un fischietto di legno o a intrecciare cesti.

Insomma, il Mercato della Terra del Cilento è un evento che non va perso per chi vuole scoprire il meglio della cultura, della storia e delle tradizioni della regione. Un luogo dove la spesa si trasforma in un’esperienza unica e coinvolgente, dove il cibo si unisce alla cultura e alla tradizione, creando un connubio perfetto tra passato e presente.