Campeggio diffuso per la promozione del patrimonio culturale di Atena Lucana: ultimi giorni per partecipare ai bandi

Pochi giorni alla chiusura dei Bandi emanati da Archivio Atena. Il 27 Gennaio 2023, infatti, il progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, che ha come obiettivo la costruzione di un archivio di comunità finalizzato a censire e promuovere il patrimonio culturale locale, sarà il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione.

Ecco i bandi aperti

«Borsa di censimento», la borsa di censimento è un’opportunità per i giovani di collaborare al progetto, presentando al momento della candidatura, un’idea di attività o di ricerca che riguarda il tema annuale per l’anno 2023.

La proposta progettuale richiesta può essere sia una ricerca teorica (storica, archeologica, sociale, architettonica, ecc) che una proposta artistica che si affianca alle altre azioni di produzione creativa. Il bando è rivolto a giovani che vogliono fare un’esperienza che li impegnerà nel campo della grafica, della comunicazione, delle arti visive e performative, dell’allestimento di mostre, della digitalizzazione, della gestione di archivi e di dati.

Le finalità

Il candidato alla “Borsa di Censimento” dal valore di 7000,00 euro dovrà possedere, al momento della candidatura, un’età inferiore ai 36 anni e una laurea di primo livello. Il candidato vincitore potrà seguire gratuitamente il corso di alta formazione de La Sapienza sulla creazione e gestione degli archivi di comunità. L’attività della “Borsa di Censimento” avrà una durata di 7 mesi.

«Borse di cittadinanza», è invece il bando è aperto a due giovani che per un anno collaboreranno al progetto Archivio Atena attraverso uno stage. I vincitori collaboreranno a tutte le attività di censimento del patrimonio, costruendo in base al Curriculum vitae e agli interessi dei candidati, il percorso da fare insieme.

L’attività di ogni Borsa del valore di 4250,00 euro ciascuna, avrà una durata di mesi 12. Gli stage sono indirizzati ai cittadini in possesso almeno del titolo di diploma, con età inferiore ai 36 anni. La “Borsa di Cittadinanza” sarà assegnata dal Comitato Scientifico e almeno il 50% degli assegnatari dovrà essere donna. Residenza di Censimento Realizzare un campeggio diffuso, all’interno del centro storico di Atena Lucana, attraverso l’utilizzo delle piazzette abbandonate e delle aiuole come piazzole per le tende.

Realizzare un campeggio diffuso per valorizzare le bellezze del centro storico

L’avviso pubblico “Residenza di censimento”, ricerca un gruppo di lavoro in grado di sviluppare il progetto di campeggio diffuso e attivare un processo di cura e valorizzazione del borgo antico. Il bando è rivolto a gruppi di lavoro composti da un minimo di tre persone, collettivi artistici, di ricerca e gruppi multidisciplinari costituiti o costituendi in associazioni o imprese aventi i requisiti richiesti.

I partecipanti possono essere studenti, laureati, liberi professionisti, tuttavia è necessario che almeno un componente del gruppo abbia competenze in discipline architettoniche e sia iscritto al relativo albo professionale. Ogni gruppo deve ospitare almeno due componenti fra i 18 e i 36 anni di età e almeno due donne.

L’importo da assegnare è pari a €. 18.000,00, comprensivi di IVA, per una durata di 12 mesi. I Bandi scadono il 27 gennaio 2023. Info su https://archivioatena.com/bandi/