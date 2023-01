«Telecamere megapixel»: in arrivo un innovativo sistema di videosorveglianza in un Comune del Cilento

L’amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento, guidata da Eros Lamaida, fa sapere con grande soddisfazione, dell’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un innovativo sistema di videosorveglianza sul territorio.

Più sicurezza, quindi, sull’intero territorio comunale con l’installazione di telecamere per la videosorveglianza che forniranno immagini 24 ore su 24.

Ecco cosa sono e come funzionano le telecamere megapixel

«Telecamere megapixel», questo il nome delle apparecchiature che consentiranno di rilevare immagini precise e dettagliate grazie alla risoluzione spinta. La rete sarà quasi esclusivamente in fibra ottica e per spalmarla risulteranno utili anche i cavidotti dell’energia elettrica.

Le immagini resteranno inalterate per una settimana a disposizione delle forze dell’ordine che ne avessero bisogno per qualsiasi esigenza. Grazie alla possibile clonazione dei fotogrammi potranno essere visionati anche in punti geograficamente diversi o su mezzo mobile.

«Dopo alcuni anni , torniamo a parlare di video sorveglianza ma questa volta il ritardo giova e rilancia se stesso trasformandosi in un volano di progresso, un’opportunità positiva nel poter trarre profitto dall’innovazione tecnologica occorsa nel frattempo-fa sapere il primo cittadino Lamaida–

La meta è vicina. Si è fatta attendere ma ne è valsa la pena soprattutto perché, grazie alle nuove regole di partecipazione alla graduatoria, come si evince dalla Circolare del Ministero dell’ Interno del 13 dicembre 2022, regole corrette apposta perchè i piccoli comuni del Mezzogiorno se ne potessero avvantaggiare, potremmo essere finanziati con buone probabilità, Castelnuovo Cilento c’è-conclude».

L’importanza delle videosorveglianza nei piccoli centri

Una necessità anche per i piccoli centri, in particolare dell’interno. Territori abituati ad una vita tranquilla ma che talvolta non sfuggono all’attenzione dei ladri. Ecco perché, al fine di garantire più sicurezza, è importante realizzare impianti di sorveglianza, anche in considerazione delle poche risorse umane presenti per garantire controlli.