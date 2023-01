Sicurezza a Sala Consilina: 14 telecamere «anti spaccio» nelle scuole

L’amministrazione di Sala Consilina decide di installare 14 telecamere di videosorveglianza in 11 scuole cittadine per “prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici”.

Più sicurezza negli istituti scolastici: l’iniziativa di Sala Consilina

L’amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, è beneficiare di un finanziamento dedicato alle attività di prevenzione e contrasto pari a circa 12 mila euro. Il Comune ha presentato un progetto alla Prefettura di Salerno per la quantificazione del contributo economico da ottenere dal Ministero competente.

Saranno installate in 11 scuole del Comune

La Prefettura ha poi comunicato la somma da poter impiegare per le attività di prevenzione e contrasto che è pari a poco più di 12 mila e 500 euro. Le 14 telecamere da installare in 11 scuole del Comune, si aggiungono a quelle già presenti in altri istituti scolastici cittadini. Il Comune, nei giorni scorsi, ha quindi dato incarico ad una società specializzata per l’installazione per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza.