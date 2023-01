Purè di patate perfetto in 3 semplici mosse. Ecco come prepararlo comodamente a casa tua

Preparare il purè di patate perfetto può essere una sfida, ma non è impossibile.

In questo articolo ti mostreremo come fare un purè di patate che sarà morbido e cremoso, con la giusta consistenza. Segui le nostre istruzioni e otterrai un piatto squisito in pochi minuti.

Ingredienti necessari

Realizzare un purè di patate perfetto richiede alcuni ingredienti di base: patate, latte, burro e sale. Per assicurarsi un risultato finale cremoso e delizioso, è anche possibile aggiungere una noce di burro per conferire maggiore ricchezza.

Altri ingredienti come formaggio grattugiato, prezzemolo tritato, pepe nero macinato fresco e/o cannella in polvere possono essere aggiunti per dare al purè un gusto più intenso.

Preparazione del purè di patate

Prima di tutto, sbucciare le patate e tagliarle a cubetti. Mettere i cubetti di patate in una pentola, riempirla con acqua fredda fino a coprirli completamente, quindi portare ad ebollizione a fuoco medio-alto.

Continuare la cottura a fuoco moderato per circa 15-20 minuti o fino a quando le patate sono tenere al punto da poter essere schiacciate con una forchetta.

Cottura

Una volta cotte, scolare le patate ben bene e versarle in una terrina capiente. Aggiungere il latte, il burro e un pizzico di sale, quindi schiacciare le patate con una forchetta fino ad ottenere una purea liscia e senza grumi. Se si desidera, è possibile utilizzare anche un frullatore per ottenere un purè più soffice.

Come servire al meglio il purè di patate

Una volta pronto il purè di patate può essere servito caldo o freddo come contorno accompagnando carni, pesce o verdure alla griglia o in umido.

Inoltre, è possibile arricchire il piatto con formaggio grattugiato e prezzemolo tritato oppure aromatizzarlo con cannella in polvere per conferirgli maggiore sapore e personalità.

Tre semplici mosse per un purè di patate perfetto

Per preparare un purè di patate perfetto è necessario seguire alcune regole fondamentali: scegliere le giuste varietà di patata, assicurarsi che non ci siano grumi nella purea ed evitare di sovra cuocerle.

Seguendo queste semplici indicazioni, sarà possibile ottenere un purè morbido, cremoso e dal sapore eccellente.Il purè di patate è una ricetta che può essere preparata in pochi minuti e con pochi ingredienti, ma con risultati eccellenti.

Se segui queste istruzioni, potrai godere di un purè di patate perfetto ogni volta che lo preparerai. Non c’è niente di più soddisfacente che servire un piatto delizioso ai tuoi ospiti.